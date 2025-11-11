close global

Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Sainz revela el ERROR que no ha podido arreglar Williams

Sainz revela el ERROR que no ha podido arreglar Williams

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Carlos Sainz ha terminado muy decepcionado en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Williams y el monoplaza actual.

Sainz terminó fuera de la zona de puntos en la carrera amazónica, mientras que por otro lado, Williams en general tuvo una terrible carrera como equipo.

Gran parte del motivo por el que Sainz no tuvo un buen rendimiento en Brasil fue por una gran constante negativa en la temporada para Williams que no ha podido superar.

"Como equipo, tenemos que entender bien por qué este tipo de circuitos nos va tan mal, intentar encontrar en el túnel de viento qué es lo que pasa", señaló Carlos.

"Cada que vamos a circuitos de curva larga y lenta cuesta muchísimo, vamos a tener que entenderlo bien para en el futuro tener mejor auto en estos circuitos", finalizó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

