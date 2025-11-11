¿Tanto así? Colapinto explica su MAYOR RETO en la F1

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 y Franco Colapinto ha abierto sus sentimientos sobre cómo se siente quitarse ese peso de incertidumbre de encima ante tanta presión.

El piloto argentino ha seguido en la escudería durante esta temporada con un contrato rodante, lo que generó un intenso debate sobre si el joven de 22 años conservaría su plaza para el próximo año.

Con las nuevas regulaciones que se implementarán la próxima temporada, la estabilidad ha sido el factor determinante para que Alpine opte por mantener a su dúo de pilotos.

"Ha sido un camino largo y exigente, y me llena de orgullo tener la oportunidad de volver a competir con este equipo en 2026, junto a Pierre, un compañero excepcional del que seguiré aprendiendo", explicó Colapinto.

"Desde mi debut en la Fórmula 1 supe que, dadas las circunstancias, consolidar mi lugar en este deporte sería un gran desafío", comentó el sudamericano.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

