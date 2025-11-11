close global

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: La razón oculta de la renovación de Colapinto; Checo exhibe a Red Bull

F1 Hoy: La razón oculta de la renovación de Colapinto; Checo exhibe a Red Bull

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 11 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Alpine ha confirmado que Franco Colapinto seguirá en el equipo para la temporada 2026, completando así el dúo de pilotos. La decisión se anunció antes del fin de semana en Brasil y ya se ha explicado a fondo la elección. ::: LEER MÁS

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación sobre el desempeño irregular de Franco Colapinto, pero Flavio Briatore ha dado más detalles sobre su firma. ::: LEER MÁS

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación, y Franco Colapinto ha compartido algunas de las sensaciones que le ha dejado quitarse este peso de encima. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha tenido un enorme impacto esta temporada en la Fórmula 1 para Red Bull, sí, precisamente al no correr para ellos. ::: LEER MÁS

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Jacques Villevenue, ha tenido que dar un paso atrás, ya que se ha confirmado todo lo que comentaba el mexicano en Red Bull. ::: LEER MÁS

