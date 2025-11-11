close global

Sergio Pérez

El mayor critico de Checo POR FIN entra en razón sobre Red Bull

Nazario Assad De León
Sergio Pérez

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Jacques Villevenue, ha tenido que dar un paso atrás, ya que se ha confirmado todo lo que comentaba el mexicano en Red Bull.

Checo en múltiples ocasiones de la temporada pasada se quejó del desarrollo del monoplaza de Red Bull, alegando que únicamente es desarrollado para el estilo de conducción de Max Verstappen.

Esto evidentemente mermó las posibilidades de puntos para el mexicano después de cada mejora puesta en el auto, ya que su estilo de manejo es otro muy distinto, y ante la falta de resultados esta temporada, no le ha quedado a Villevenues más que reconocerlo.

En palabras posteriores al Gran Premio de Brasil, el ex piloto de Fórmula 1 ha sentenciado de manera clara que Red Bull está pagando los platos rotos de ver cómo sólo un piloto es quien termina desarrollando el monoplaza, en este caso Verstappen, lo cual no ayuda a una cosecha correcta como equipo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

