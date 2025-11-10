El dato que muestra el HISTÓRICO ERROR que cometió Red Bull con Checo

Checo Pérez ha tenido un enorme impacto esta temporada en la Fórmula 1 para Red Bull, sí, precisamente al no correr para ellos.

El mexicano ha tenido una temporada de reivindicación, donde el tiempo se ha encargado de poner a todos los personajes de Red Bull en su lugar, así como a los medios que constantemente lo criticaron.

A falta de tres carreras para el final de esta temporada, la primera sin el mexicano junto a Max Verstappen después de un periodo de éxito glorioso para la escudería, la cosecha de puntos es demoledora.

Mientras que la combinación de puntos obtenida por los dos pilotos que fueron parte de Red Bull esta temporada, Liam Lawson y Yuki Tsunoda apenas han logrado sumar 25 puntos, el promedio de puntos obtenidos por temporada en su periodo con Red Bull fue de 232.5 puntos, dato que habla por sí solo y no necesita mucho más para evidenciar el error de Red Bull.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

