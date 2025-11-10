Colapinto confiesa LO MEJOR de su renovación con Alpine
Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación, y Franco Colapinto ha compartido algunas de las sensaciones que le ha dejado quitarse este peso de encima.
El piloto francés ha corrido junto a dos compañeros distintos en Alpine durante esta campaña, debido a un drástico cambio a mitad de temporada que sustituyó a Jack Doohan por Colapinto.
El piloto argentino ha seguido en la escudería durante esta temporada con un contrato rodante, lo que generó un intenso debate sobre si el joven de 22 años conservaría su plaza para el próximo año.
Con las nuevas regulaciones que se implementarán la próxima temporada, la estabilidad ha sido el factor determinante para que Alpine opte por mantener a su dúo de pilotos.
"Estar tan cerca de mi querido país, Argentina, y disputar una carrera que se siente como en casa, donde cuento con tanto apoyo, significa enormemente para mí", explicó Franco.
"Contar con la presencia de tantos aficionados en este viaje es la razón por la que competimos, y el próximo año, con el reinicio en la Fórmula 1, esperamos poder regalar a cada seguidor motivos para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!", finalizó.
¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
