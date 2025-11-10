Alpine revela por qué Colapinto también pilotará junto a Gasly en 2026

Alpine ha confirmado que Franco Colapinto seguirá en el equipo para la temporada 2026, completando así el dúo de pilotos. La decisión se anunció antes del fin de semana en Brasil y ya se ha explicado a fondo la elección.

El piloto argentino debutó en la Fórmula 1 en 2024 con Williams, sustituyendo a Logan Sargeant. En 2025 se unió a Alpine como piloto de reserva y, a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna en mayo, reemplazó a Jack Doohan. Steve Nielsen, director de Alpine, resaltó cómo la experiencia de Pierre Gasly ha sido clave para que Franco elevara su nivel.

“Franco ya había corrido varias carreras para Williams el año pasado y tomó el relevo de Jack en Imola. Al inicio tuvo ciertas dificultades, pero fue mejorando progresivamente".

"Contar con un referente tan experimentado como Pierre ha permitido que Franco suba la vara en cada carrera y, en determinados momentos, incluso lograra ser más rápido. Esa constancia le ha valido el puesto en el equipo”, explicó Nielsen.

Aspectos financieros

Aunque los factores económicos siempre juegan un papel, Nielsen dejó claro que la elección de Colapinto se basó fundamentalmente en su talento.

“No se puede ignorar lo financiero –siempre influye–, pero al final elegimos a Franco por su habilidad. Que además aporte respaldo económico ha sido, sin duda, una feliz coincidencia”, puntualizó. Alpine evaluó todas las opciones y consideró que nadie superaba lo que Franco está demostrando actualmente.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, destacó la excelente colaboración dentro del equipo y aseguró que el coche tendrá un gran salto en competitividad el próximo año.

“Ahora Franco se comunica conmigo de forma distinta, asumiendo mucha más responsabilidad. Comprende perfectamente su papel junto a los ingenieros y me ha sorprendido de forma muy positiva. Al principio, hubo dudas sobre su rendimiento, pero mi confianza en él se ha confirmado; hoy todos opinan que es un piloto fantástico y el compañero ideal para Pierre Gasly”, concluyó Briatore.

Con esta decisión, Alpine apuesta por garantizar la continuidad en el equipo y se prepara para una temporada 2026 con mayores pretensiones.

