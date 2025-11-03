F1 Hoy: Alonso supera a Verstappen; Colapinto hace enojar a Bortoleto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 2 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Una lucha por el título entre Fernando Alonso y Max Verstappen en 2026 es algo que Juan Pablo Montoya visualiza con interés. ::: LEER MÁS

Checo Pérez espera con gran entusiasmo su regreso a la Fórmula 1 junto a Cadillac. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Brasil se disputará el siguiente fin de semana, y aunque no sea en su país o el de su escudería, para Franco Colapinto es la carrera más especial del año. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Brasil no trae las mejores memorias para Franco Colapinto de la temporada pasada, pero ahora eso le ha dejado claras sus aspiraciones para el próximo fin de semana. ::: LEER MÁS

Se han iniciado conversaciones preliminares para vender una importante participación en el equipo Alpine F1. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!