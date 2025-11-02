Checo CONTRAATACA y lanza una contundente declaración contra sus críticos

Checo Pérez espera con gran entusiasmo su regreso a la Fórmula 1 junto a Cadillac.

El piloto mexicano, que perdió su asiento en Red Bull Racing a finales de 2024, está decidido a demostrar que aún tiene mucho que aportar al deporte. Además, formará dúo en pista junto a Valtteri Bottas, otro piloto que también regresa.

Pérez, con seis victorias en Grandes Premios en su haber, tiene claro que quiere cerrar su carrera a su manera. "Estoy muy emocionado porque creo firmemente que aún tengo mucho que ofrecer en la Fórmula 1", comentó a Sky Sports.

"He tenido mucha suerte a lo largo de mi carrera, pero mi objetivo es terminar en la cima. Aunque el año pasado fue difícil, sé de lo que soy capaz cuando estoy en el entorno adecuado. Estoy seguro de que mi regreso sorprenderá a todos por lo competitivo y eficaz que seré", añadió.

Finalizar en la cima

En una entrevista reciente para Sky Sports, Pérez explicó: "Siento que aún tengo algo fundamental que demostrar en mi carrera. Quiero mostrar mi verdadero potencial y asegurarme de retirarme en el momento que yo decida."

El mexicano destacó sus motivaciones y expectativas para esta nueva etapa, remarcando su intención de dejar una huella imborrable en el automovilismo.

Para prepararse para la nueva temporada, el ex piloto de Red Bull ya tiene varias sesiones de prueba programadas. En noviembre, Cadillac organizará una primera sesión en Imola, donde conducirá durante dos días un Ferrari con dos años de antigüedad.

El objetivo es trabajar en conjunto con todo el equipo —mecánicos, ingenieros y demás— para conocerse y volver a encajar en la dinámica antes de que comiencen las pruebas oficiales. Con un completo calendario de 2026 que incluye tres tests invernales por el nuevo reglamento técnico, Pérez confía en que tendrá el tiempo suficiente para recuperar su ritmo y volver a competir al máximo nivel.

