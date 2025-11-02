Señalan importante SUPERIORIDAD de Alonso sobre Verstappen
Una lucha por el título entre Fernando Alonso y Max Verstappen en 2026 es algo que Juan Pablo Montoya visualiza con interés.
El colombiano opina que Alonso se mostrará más aguerrido que Verstappen cuando ambos cuenten con coches de características similares.
En el pódcast MontoyAS, Montoya se detiene a analizar cómo se desarrollaría este duelo por el campeonato. Según él, si Fernando termina con un auto superior al de Max, podría ponerse en duda la experiencia de Verstappen para lidiar con un rival de tal calibre.
Hoy en día, Max goza de una fortaleza mental notable y todo le funciona, pero si se enfrenta a un Alonso que realmente pelee por el título, este no se rendirá sin luchar.
'Alonso es un piloto más aguerrido que Verstappen'
Montoya insiste en que Alonso, en igualdad de condiciones, es más difícil de batir. «Como decimos en Colombia, Fernando es más aguerrido que Max y casi cualquier otro. Cuando la ocasión lo requiere, nunca da un paso atrás».
El español ha demostrado en numerosas ocasiones, incluso en duelos contra pilotos como Lewis Hamilton, que su temple es fundamental en la lucha por el campeonato.
El futuro de Alonso más allá de 2026 dependerá, según Montoya, de si Adrian Newey es capaz de diseñar un coche competitivo que se complemente con un motor sólido de Honda.
«Fernando está pendiente de lo que ocurra con el auto del próximo año. Todos tenemos la intriga por ver qué producirá Adrian Newey. Creo que a Fernando le bastarían uno o dos años más; si el coche falla el próximo año, podría mantenerse una temporada adicional si se observa una mejora. Al final, nadie deja escapar la oportunidad de luchar por el campeonato».
