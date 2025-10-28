F1 Hoy: Alonso pone expectativa para el siguiente GP de México; Checo fulmina a Hamilton
F1 Hoy: Alonso pone expectativa para el siguiente GP de México; Checo fulmina a Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 28 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo que enfrentar consecuencias por su rebeldía en Austin y Flavio Briatore ha dado detalles de lo sucedido tras bambalinas en Alpine. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso terminó inconforme el Gran Premio de México, pero sabe que lo que le viene la siguiente temporada será espectacular. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha ofrecido una predicción segura sobre cómo se desenvolvería la eventual llegada de Lewis Hamilton a Red Bull. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz logró arruinar una gran remontada de Max Verstappen en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez regresará a la maquinaria de Fórmula 1 en una prueba junto a Ferrari en Imola este noviembre, como parte de los preparativos para Cadillac. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
- hace 40 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
- 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
- Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
- Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre