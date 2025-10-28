F1 Hoy: Alonso pone expectativa para el siguiente GP de México; Checo fulmina a Hamilton

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 28 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo que enfrentar consecuencias por su rebeldía en Austin y Flavio Briatore ha dado detalles de lo sucedido tras bambalinas en Alpine. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso terminó inconforme el Gran Premio de México, pero sabe que lo que le viene la siguiente temporada será espectacular. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha ofrecido una predicción segura sobre cómo se desenvolvería la eventual llegada de Lewis Hamilton a Red Bull. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz logró arruinar una gran remontada de Max Verstappen en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez regresará a la maquinaria de Fórmula 1 en una prueba junto a Ferrari en Imola este noviembre, como parte de los preparativos para Cadillac. ::: LEER MÁS

