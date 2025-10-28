La gran ILUSIÓN de Alonso para el GP de México en 2026

Fernando Alonso terminó inconforme el Gran Premio de México, pero sabe que lo que le viene la siguiente temporada será espectacular.

Alonso vio terminado su domingo con apenas 36 vueltas de iniciada la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una triste manera de despedir su fin de semana en México, pero antes de eso, el máximo organismo motor le jugó sucio.

Al acabar la carrera, Fernando dio algunas palabras sobre sus expectativas para la siguiente temporada en México.

"La próxima vez vendremos con un coche diseñado por Newey, así que esperemos no ser tan lentos, la verdad es que en México nunca he sumado muchos puntos". expresó Fernando.

"Con Alpine ha logrado hacer buenas carreras, sumas puntos, una vez se me rompió el motor, con Aston ha sido un circuito que se ha complicado. Aún así me gusta México y la próxima vez iremos rápido con un coche normal", finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

