Alpine revela las CONSECUENCIAS para Colapinto tras su acto de rebeldía

Franco Colapinto tuvo que enfrentar consecuencias por su rebeldía en Austin y Flavio Briatore ha dado detalles de lo sucedido tras bambalinas en Alpine.

Durante las acciones del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, primera carrera después de que rebasara a Pierre Gasly sin permiso en el Gran Premio de Estados Unidos.

De esta manera Briatore habló sobre lo que se tuvo que hablar con el piloto argentino respecto a lo sucedido en Austin para arreglar las cosas.

"Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras. La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”, explicó Flavio Briatore.

“Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

