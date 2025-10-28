La orden para Sainz que BENEFICIÓ a McLaren y arruinó a Verstappen

Carlos Sainz logró arruinar una gran remontada de Max Verstappen en el Gran Premio de México

Verstappen se encaminaba con fuerza hacia el segundo puesto en el Gran Premio de México. No obstante, en la última vuelta no pudo adelantar a Charles Leclerc debido a la activación de un Virtual Safety Car (VSC) provocado por Sainz.

El director de carrera, Rui Marques, recibió fuertes críticas en redes sociales, ya que muchos aficionados consideraron innecesaria la medida. Aquí te contamos exactamente lo que ocurrió con Sainz.

Verstappen se había clasificado en quinto lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que resultaba desalentador para el piloto de Red Bull Racing, que temía que el ritmo de carrera fuera peor que el de la clasificación.

Aun así, supo subir al podio gracias a una estrategia brillante: a diferencia de sus rivales, empezó con neumáticos de compuesto medio y realizó tan solo una parada para cambiar a los blandos.

Con esos neumáticos ya usados, en la fase final de la carrera Verstappen aceleró para acercarse a Leclerc y se posicionó para adelantar a Ferrari en la recta final. Sin embargo, la bandera amarilla puso un freno a sus planes.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Declaración de la FIA

La bandera amarilla se mostró después de que Sainz sufriera un accidente en el estadio. Al principio, la situación parecía controlada, hasta que Marques optó por activar el VSC. Los aficionados se encendieron en redes sociales, argumentando que no era necesaria una neutralización, pues parecía que Sainz ya estaba protegido tras la barrera. Con esta medida, Verstappen perdió la posibilidad de adelantar a Leclerc, incrementando su diferencia con Lando Norris en el campeonato de 33 a 36 puntos.

Sainz no llegó a estacionar completamente el monoplaza detrás de la barrera, aunque podría haberlo hecho si hubiese avanzado un poco más. No obstante, según mensajes en la radio del equipo, recibió órdenes directas desde Williams para evitarlo.

Sin esa instrucción, no habría sido necesario activar el VSC. El ingeniero de carrera Gaëtan Jego comentó por radio: "¿Has rozado la barrera? ¡Detén el coche, detén el coche, detén el coche!" Williams, que monitorea en tiempo real la telemetría del vehículo, detectó algo en Sainz que obligó al piloto madrileño a apagar el motor de inmediato. Esta medida previno daños mecánicos mayores al monoplaza, aunque Sainz no quedó en una posición completamente segura.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!