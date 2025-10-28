Checo ya tiene fecha para UNIRSE a Ferrari F1
Checo ya tiene fecha para UNIRSE a Ferrari F1
Sergio Pérez regresará a la maquinaria de Fórmula 1 en una prueba junto a Ferrari en Imola este noviembre, como parte de los preparativos para Cadillac.
Cadillac se unirá a la parrilla de F1 en 2026 como el undécimo equipo, con un doblete formado por Pérez y Valtteri Bottas, y equipado con motores Ferrari.
Esta alianza con Ferrari permitirá al equipo ganar experiencia en pista. Cadillac pondrá a prueba un monoplaza de la temporada 2023 de Ferrari con Pérez en Imola, los días 13 y 14 de noviembre.
Se han programado dos sesiones de test mientras mecánicos e ingenieros afinan detalles. Además, Ferrari tendrá la oportunidad de evaluar maquinaria con dos años de antigüedad, ya que se le han asignado dos días de pruebas en virtud de una normativa poco convencional.
Será la primera vez que Pérez se suba al volante de un coche de F1 desde su última carrera con Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. Con estas jornadas de prueba se busca integrar por completo al nuevo equipo de Cadillac.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Pérez confirma prueba con Ferrari
Pérez ha estado desplazándose entre la sede de Cadillac en Charlotte y la base del equipo en Silverstone, donde ya ha trabajado en el simulador y se están ensayando las operaciones típicas de un fin de semana de carrera. El piloto, que recientemente participó en un partido benéfico en la Ciudad de México, confirmó la prueba con Ferrari y adelantó que el programa completo de tests arrancará en enero de 2026 con Cadillac.
"Realizaremos algunas sesiones de prueba en noviembre", comentó. "Serán muy útiles, ya que podremos trabajar en conjunto con los mecánicos e ingenieros para que todo el equipo esté preparado para el programa que comenzará en enero. Para entonces, ya estaremos al 100%."
El piloto de 35 años también destacó el ambiente en Cadillac, señalando: "Siempre es estupendo contar con un equipo que te escucha, te apoya y te valora. Eso es lo que todo conductor desea."
Tras una temporada 2024 poco brillante que le costó el trono en Red Bull, sus sustitutos, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, han mostrado resultados aún menos sólidos. Su nueva etapa en Cadillac representa la oportunidad perfecta para que Pérez reescriba su historia y culmine su carrera en F1 de la mejor manera, asumiendo el reto de construir un equipo desde cero.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
- hace 39 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
- 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
- Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
- Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre