Checo ya tiene fecha para UNIRSE a Ferrari F1

Sergio Pérez regresará a la maquinaria de Fórmula 1 en una prueba junto a Ferrari en Imola este noviembre, como parte de los preparativos para Cadillac.

Cadillac se unirá a la parrilla de F1 en 2026 como el undécimo equipo, con un doblete formado por Pérez y Valtteri Bottas, y equipado con motores Ferrari.

Esta alianza con Ferrari permitirá al equipo ganar experiencia en pista. Cadillac pondrá a prueba un monoplaza de la temporada 2023 de Ferrari con Pérez en Imola, los días 13 y 14 de noviembre.

Se han programado dos sesiones de test mientras mecánicos e ingenieros afinan detalles. Además, Ferrari tendrá la oportunidad de evaluar maquinaria con dos años de antigüedad, ya que se le han asignado dos días de pruebas en virtud de una normativa poco convencional.

Será la primera vez que Pérez se suba al volante de un coche de F1 desde su última carrera con Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. Con estas jornadas de prueba se busca integrar por completo al nuevo equipo de Cadillac.

Pérez confirma prueba con Ferrari

Pérez ha estado desplazándose entre la sede de Cadillac en Charlotte y la base del equipo en Silverstone, donde ya ha trabajado en el simulador y se están ensayando las operaciones típicas de un fin de semana de carrera. El piloto, que recientemente participó en un partido benéfico en la Ciudad de México, confirmó la prueba con Ferrari y adelantó que el programa completo de tests arrancará en enero de 2026 con Cadillac.

"Realizaremos algunas sesiones de prueba en noviembre", comentó. "Serán muy útiles, ya que podremos trabajar en conjunto con los mecánicos e ingenieros para que todo el equipo esté preparado para el programa que comenzará en enero. Para entonces, ya estaremos al 100%."

El piloto de 35 años también destacó el ambiente en Cadillac, señalando: "Siempre es estupendo contar con un equipo que te escucha, te apoya y te valora. Eso es lo que todo conductor desea."

Tras una temporada 2024 poco brillante que le costó el trono en Red Bull, sus sustitutos, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, han mostrado resultados aún menos sólidos. Su nueva etapa en Cadillac representa la oportunidad perfecta para que Pérez reescriba su historia y culmine su carrera en F1 de la mejor manera, asumiendo el reto de construir un equipo desde cero.

