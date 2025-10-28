Checo insiste en que Hamilton FRACASARÍA en Red Bull

Checo Pérez ha ofrecido una predicción segura sobre cómo se desenvolvería la eventual llegada de Lewis Hamilton a Red Bull.

Pérez compitió con Red Bull entre 2021 y 2024, asumiendo el papel de piloto de apoyo al estelar Max Verstappen. Durante esos años, mientras el holandés se coronaba campeón de pilotos cada temporada en la que compartían escudería, Pérez logró mantenerse en el podio durante tres temporadas consecutivas, terminando siempre entre los cuatro primeros en la clasificación.

En 2023, Red Bull mostró todo su poder. Verstappen recuperó el título mundial, Pérez se consagró como subcampeón y el equipo de Milton Keynes dejó a sus rivales muy atrás en el campeonato de constructores, sumando más del doble de puntos que Mercedes, su más cercano competidor.

Sin embargo, al año siguiente las cosas empezaron a decaer para Pérez. Con una temporada en la que finalizó en la octava posición en la clasificación de pilotos, llegó el momento de poner fin tanto a su etapa en Red Bull como a su paso por la Fórmula 1.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Podría Hamilton enfrentarse a ser compañero de equipo de Verstappen?

Después de pasar una temporada alejado del campeonato, a Pérez se le ha dado una nueva oportunidad: regresará la próxima temporada a la parrilla con Cadillac.

En una entrevista con Karun Chandhok de Sky F1, realizada antes del Gran Premio de México, Pérez recordó las dificultades que vivió en Red Bull y afirmó que ni siquiera un piloto del calibre de Hamilton podría dominar un coche preparado para adaptarse al estilo único de conducción de Verstappen.

"En el momento en que acordé mi salida de Red Bull, supe que el que llegara a ocupar mi lugar tendría un reto mayúsculo", confesó Pérez.

"Estar junto a Max es sumamente complicado y, en Red Bull, esa dificultad se multiplica. Podría dar muchas explicaciones, pero la realidad es que es un trabajo extenuante para cualquier piloto. Ningún conductor, ya sea Hamilton, Leclerc o el que sea, puede superarse sin batallar. El estilo de conducción de Max es tan particular que hay que adaptarse constantemente a sus exigencias."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!