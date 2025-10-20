Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años

Lewis Hamilton marcó un récord no deseado en la F1 con Ferrari durante el Gran Premio de Estados Unidos, superando una estadística que había permanecido intacta durante 43 años.

A pesar de que tanto el piloto británico como la escudería mostraron un ritmo mejorado en el Circuito de las Américas, el campeón continúa sin alcanzar su primer podio con Ferrari, igualando su mejor resultado al finalizar cuarto el domingo.

En un principio, parecía que Hamilton tenía la posibilidad de subir al podio, especialmente tras disfrutar de un espectacular inicio en el que adelantó a George Russell para tomar la cuarta posición.

La disputa entre Charles Leclerc y Lando Norris también jugó a su favor, ya que ambos quedaron en su zona de control y dentro del rango del DRS, antes de que McLaren consiguiera adelantar a la Ferrari.

Sin embargo, en la vuelta 29 se le indicó a Hamilton que debía aligerar el ritmo para evitar un desgaste excesivo en su bloque antideslizante, lo que le costó perder casi un segundo de vuelta para evitar la descalificación.

El piloto de 40 años estuvo a punto de caer al quinto puesto en la última vuelta, tras sufrir una pinchazo en el neumático delantero derecho, pero logró mantener la posición hasta cruzar la meta, justo antes de que Oscar Piastri lo sobrepasara.

El compañero de equipo de Hamilton, Leclerc, se subió al podio al ocupar la tercera posición, lo que le supuso al británico un récord que nadie deseaba.

Relacionado: Sainz aprovecha el CAOS de McLaren y entra al podio; Verstappen, P1 del Sprint en Estados Unidos

Hamilton se queda fuera del podio con Ferrari

Tras el Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton acumula 19 carreras sin haber logrado un podio con Ferrari, la racha más larga entre los pilotos que han debutado con la escudería. Cabe destacar que su victoria en la carrera sprint no se contabiliza dentro de este récord.

El piloto francés Didier Pironi ostentó anteriormente este récord durante 43 años, desde 1981 hasta 1982, al romper una racha de 18 carreras al ganar el Gran Premio de San Marino de 1982.

Durante ese año, Pironi sumó una victoria más y consiguió cinco podios adicionales, terminando la temporada en segundo lugar en el campeonato, apenas cinco puntos por detrás del campeón mundial Keke Rosberg, a pesar de sufrir un accidente que puso fin a su carrera a finales de temporada.

La campaña de 1981 del francés contrasta notablemente con la temporada 2025 de Hamilton, en la que Pironi se retiró en siete de las 15 carreras disputadas y solo consiguió nueve puntos, finalizando en la 13ª posición.

Aunque en gran parte esto se debió a la falta de fiabilidad del Ferrari 126CK, Pironi también estuvo a la zaga de su compañero de equipo, Gilles Villeneuve, quien logró victorias consecutivas en Mónaco y España ese mismo año.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!