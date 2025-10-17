close global

﻿
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: México lo menosprecia; Cadillac responde con acción contundente

Checo Pérez Hoy: México lo menosprecia; Cadillac responde con acción contundente

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él. ::: LEER MÁS

Ha salido una prueba más de que Sergio Pérez es el líder y la cara principal del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Federico González Compeán, Director del Gran Premio de México, ha establecido que no necesitan de Checo Pérez para hacer de la carrera un gran atractivo para los aficionados. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - La SORPRESA de Ferrari al mexicano para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra el mexicano! ::: LEER MÁS

