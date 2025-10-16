MENOSPRECIAN en México a Checo Pérez dentro de la F1

Federico González Compeán, Director del Gran Premio de México, ha establecido que no necesitan de Checo Pérez para hacer de la carrera un gran atractivo para los aficionados.

Checo Pérez no estará en esta ocasión en el Gran Premio de México dentro de la parrilla, por lo que existe una gran disyuntiva sobre si la carrera, que normalmente es una de las de mayor convocatoria del calendario, tendrá ese mismo efecto.

Para el comité organizador del Gran Premio de México, encabezado por Federico González Compeán, no hay mayor duda de eso, ya que considera que hay más afición ahora a la Fórmula 1 en México que al propio Checo.

“Te podría asegurar que sí hay más afición por la F1 que solo por 'Checo' Pérez. Recuerda que tuvimos a 'Checo' Pérez en 2015 y a Esteban Gutiérrez en 2015 y 2016, cuando estaban en equipos más modestos", señaló el encargado de la carrera en México.

"La carrera de 'Checo' en Red Bull lo impulsó mucho en el público mexicano”, finalizó González Compeán sobre el factor que dio los primeros pasos dentro del gusto de la afición mexicana.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

