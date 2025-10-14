F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Cadillac rompió el silencio sobre todos los detalles de la ayuda que obtendrán de Ferrari para los test en los que estará Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Aston Martin ha roto el silencio sobre la salida de Fernando Alonso y el posible fichaje de Max Verstappen en el futuro cercano. ::: LEER MÁS

Alpine tuvo un gesto que no le gustó a muchos aficionados argentinos y que varios consideraron una "grosería" contra Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Han confirmado, una vez más, que Red Bull Racing cometió un histórico error al despedir a Sergio Pérez al final de la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!