close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina

F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Cadillac rompió el silencio sobre todos los detalles de la ayuda que obtendrán de Ferrari para los test en los que estará Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Aston Martin ha roto el silencio sobre la salida de Fernando Alonso y el posible fichaje de Max Verstappen en el futuro cercano. ::: LEER MÁS

Alpine tuvo un gesto que no le gustó a muchos aficionados argentinos y que varios consideraron una "grosería" contra Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Han confirmado, una vez más, que Red Bull Racing cometió un histórico error al despedir a Sergio Pérez al final de la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

491 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Noticias Checo Pérez Hoy: Cadillac aclara todo con Ferrari; Admiten error de Red Bull
Checo F1 Hoy

Noticias Checo Pérez Hoy: Cadillac aclara todo con Ferrari; Admiten error de Red Bull

  • hace 42 minutos
Dejan clara la aspiración MÁXIMA de Checo en la F1 con Cadillac
Cadillac

Dejan clara la aspiración MÁXIMA de Checo en la F1 con Cadillac

  • 1 hour ago
Ídolo de Checo explica el VERDADERO reto dentro de Cadillac F1
Formula 1

Ídolo de Checo explica el VERDADERO reto dentro de Cadillac F1

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina
Formula 1

F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina

  • 3 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Sainz revela su futuro; Alpine confirma postura oficial
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Sainz revela su futuro; Alpine confirma postura oficial

  • Ayer 22:00
Alpine CONFIRMA su decisión sobre sus pilotos para 2026
Alpine

Alpine CONFIRMA su decisión sobre sus pilotos para 2026

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
10.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 ¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
2.500+ views

¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x