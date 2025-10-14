F1 Hoy: Sainz define el futuro de Colapinto; Alpine molesta a aficionados de Argentina
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Cadillac rompió el silencio sobre todos los detalles de la ayuda que obtendrán de Ferrari para los test en los que estará Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
Aston Martin ha roto el silencio sobre la salida de Fernando Alonso y el posible fichaje de Max Verstappen en el futuro cercano. ::: LEER MÁS
Alpine tuvo un gesto que no le gustó a muchos aficionados argentinos y que varios consideraron una "grosería" contra Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Han confirmado, una vez más, que Red Bull Racing cometió un histórico error al despedir a Sergio Pérez al final de la temporada 2024 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
