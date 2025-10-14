CONFIRMADO: Red Bull cometió un ERROR HISTÓRICO con Checo Pérez

Han confirmado, una vez más, que Red Bull Racing cometió un histórico error en despedir a Sergio Pérez al final de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Así lo creen en Autosport, uno de los medios de comunicación que fue más crítico con el mexicano durante su paso por la escudería de Milton Keynes. De cara a su fichaje por Cadillac, desde Europa le dieron la razón al piloto nacido en Jalisco.

"Hay que reconocer que Sergio Pérez tiene razón: sus sucesores en Red Bull no han presentado ninguna justificación para su despido a finales del año pasado", escribieron.

Una afirmación que deja en evidencia como una gran parte de la prensa atacó a Checo injustificadamente y lo hecho en el tiempo que pasó junto a Max Verstappen toma cada vez más valor.

Relacionado: URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!