Aston Martin ha roto el silencio sobre la salida de Fernando Alonso y el posible fichaje de Max Verstappen en el futuro cercano.

Andy Cowell, jefe de equipo, se pronunció en palabras a la edición neerlandesa de Motorsport sobre los rumores que los relacionan con el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull y las posibilidades de que el bicampeón español se retire de la Fórmula 1.

"Como jefe de equipo, siempre hay que explorar el futuro de un cuatro veces campeón del mundo. El hecho de que Max haya mostrado interés en los medios de comunicación, aunque no sé exactamente cuál es la palabra correcta, es halagador.

"Max ve que nuestro equipo está decidido y que está tomando las medidas correctas. Todavía no he tenido conversaciones con Fernando al respecto. Todas mis conversaciones con él se centraron en 2026. Todo se trata de 2026.

"Esto ha hecho que este año haya sido una temporada dolorosa, todo nuestro compromiso y enfoque está en 2026. Creo que Fernando se centrará en el final del 2026 y luego pensará en lo que va a hacer.

"Sin embargo, ahora estamos presionando tanto como podemos para estar en la mejor posición posible para 2026, 2027 y los años posteriores. Fernando ha demostrado ser un piloto fenomenal y que la edad no parece ser un problema para él. De hecho, la edad parece ser una fortaleza para él", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

