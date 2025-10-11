Aston Martin ha compartido una postura oficial sobre el posible retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1.

Según reportó el medio español Grada 3, esto dijo la escudería británica sobre el futuro del bicampeón del mundo: "Aston Martin, preguntado por este medio, niega que el español dijera esas palabras y no pone una fecha exacta en el calendario.

"Es decir, no tiene por qué ser mayo el mes marcado en rojo para un anuncio. De hecho, dan más detalles. «Irá día a día, se tomará su tiempo», revela una fuente de la escudería de Silverstone", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

