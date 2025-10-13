F1 Hoy: Fernando Alonso se burla de premio; Checo Pérez enloquece a México

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 12 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso fue nombrado “Piloto del día” tras una carrera marcada por comentarios candentes en el intercomunicador y un inesperado séptimo puesto, y eso lo ha llevado a mofarse un poco del premio. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez, exestrella de Red Bull en la Fórmula 1, sorprendió a sus aficionados durante una aparición muy especial en su ciudad natal, Guadalajara. Con 35 años, el mexicano está disfrutando de un merecido descanso tras haber sido despedido al concluir la temporada 2024. ::: LEER MÁS

Williams se vio envuelto en una doble descalificación durante el sábado del Gran Premio de Singapur, aunque el equipo consiguió sumar un punto gracias a Carlos Sainz y una estrategia estilo Mario Kart. ::: LEER MÁS

Lawrence Barretto ha señalado cómo se puede determinar la gran mejora de Franco Colapinto en la temporada. ::: LEER MÁS

Se han podido conocer algunos de los factores que mantendrán a Franco Colapinto como la primera opción dentro de Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

