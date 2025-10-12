Los FUERTES factores que mantienen a Colapinto como prioridad para Alpine en 2026

Se han podido conocer algunos de los factores que mantendrán a Franco Colapinto como la primera opción dentro de Alpine para la siguiente temporada.

Lawrence Barretto, analista oficial de la cadena que transmite la Fórmula 1, ha aprovechado para emitir un juicio sobre la forma en la que el piloto argentino puede mantenerse en Alpine.

“La evaluación de Nielsen sobre Colapinto está respaldada por las estadísticas y, junto con el apoyo financiero que el argentino aporta al equipo, sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026", explicó el analista de F1TV.

"La siguiente temporada esperan que una combinación de un cambio temprano de recursos al chasis y el uso de la potencia Mercedes, que se espera que sea el líder de la clase el próximo año, los catapulte hacia la parrilla”, complementó Barretto.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

