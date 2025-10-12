Checo ENLOQUECE a los fans con su icónica aparición en México

Sergio Pérez, exestrella de Red Bull en la Fórmula 1, sorprendió a sus aficionados durante una aparición muy especial en su ciudad natal, Guadalajara. Con 35 años, el mexicano está disfrutando de un merecido descanso tras haber sido despedido al concluir la temporada 2024.

Después de incorporarse a Red Bull en 2021, Pérez pasó cuatro temporadas cumpliendo el rol de número dos junto al campeón reinante, Max Verstappen. Sin embargo, tras una caída en su rendimiento en su última campaña, la escudería decidió prescindir de él para la temporada 2025. Su reemplazo fue el piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, quien, tras apenas dos carreras junto a Verstappen, fue destinado nuevamente al equipo filial.

Mientras el deporte se encamina hacia una nueva era, de cara a la entrada en vigor de importantes cambios normativos en 2026, Pérez se ríe en la cara de la adversidad. El piloto mexicano volverá a la parrilla el próximo año con Cadillac, donde compartirá equipo con Valtteri Bottas. Su popularidad entre los seguidores latinoamericanos quedó patente durante un reciente concierto de Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias invita a Sergio Pérez a un alocado ataque al escenario

Pérez ha retomado de forma paulatina sus compromisos mediáticos y actuaciones públicas, justo cuando se intensifica el ambiente previo al debut en F1 de Cadillac. A inicios de este año, el piloto se unió al CEO Dan Towriss en México para anunciar su regreso al deporte, y en septiembre se encargó de lanzar el primer lanzamiento ceremonial en el Dodger Stadium, previo a un partido de Los Angeles Dodgers.

Recientemente, se han hecho virales unos clips en los que se le ve en el escenario de un concierto de Enrique Iglesias en Guadalajara. Durante el evento, Pérez se animó a invadir el escenario para corear algunos de los éxitos más populares del cantante, animando a la multitud mexicana con su característico entusiasmo. Iglesias se unió al gesto rítmico del piloto y, como muestra de respeto, se arrodilló frente a él, para alegría de los presentes.

El Gran Premio en casa de Pérez se disputará a finales de este mes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque los fans deberán esperar hasta 2026 para ver a su favorito de nuevo en pista.

