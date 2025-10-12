Radios revelan MANIPULACIÓN estilo Mario Kart para ayudar a Sainz

Williams se vio envuelto en una doble descalificación durante el sábado del Gran Premio de Singapur, aunque el equipo consiguió sumar un punto gracias a Carlos Sainz y una estrategia estilo Mario Kart.

Según se pudo escuchar en las radios internas, Alexander Albon fue utilizado para bloquear a otro piloto y permitir que un compañero hiciera una parada en boxes sin perder posiciones.

Albon y Sainz se clasificaron en las posiciones 12ª y 13ª, respectivamente. La dirección técnica de la FIA, encabezada por Jo Bauer, detectó que el sistema DRS era ilegal en el circuito urbano de Marina Bay.

La diferencia entre dos perfiles del alerón trasero superaba el límite establecido de 85 milímetros. Esto obligó a Sainz a retroceder a la posición 18 y, tras un ajuste en la configuración de su bolide azul oscuro, Albon tuvo que acompañar a Pierre Gasly en el pit.

En la vuelta 38, Sainz ascendió hasta la novena posición, quedando detrás de Liam Lawson al no haber realizado aún su parada, y posteriormente tuvo que defenderse de Ollie Bearman.

La temprana parada de Albon finalmente favorece a Sainz

Bearman acababa de adelantar a Albon cuando, el piloto nacido en Londres pero de ascendencia tailandesa, decidió echar una mano a Sainz. Aconsejó al ingeniero de carrera, James Urwin: "Dile a Carlos que use el 'overtake' (potencia extra) al salir de la curva 13, no la 14." Urwin trasladó la indicación a Gaëtan Jego, el ingeniero de Sainz, afirmando: "Bearman destaca en la curva 9 y en las salidas de las 13 y 14."

Al ser alcanzado por Fernando Alonso, Albon bloqueó sus neumáticos y se vio obligado a entrar a boxes antes de lo previsto debido a unos flatspots considerables. Sin embargo, con neumáticos renovados, pudo realizar un "undercut" frente a Lawson. De esta manera, una vez completada su parada, Sainz aprovechó la situación para adelantar a Lawson.

Libre de la presión, el madrileño tuvo la oportunidad de mirar hacia adelante. Con sus neumáticos nuevos, adelantó a Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, logrando cruzar la meta en la décima posición.

Al final, James Vowles agradeció a Albon a través de la radio: "Gracias, Alex. Has jugado un papel crucial para el equipo. Lamentamos no haber conseguido puntos contigo, pero Carlos sí ha sumado uno. La velocidad estaba ahí. Perdona por lo sucedido," comentó el director del equipo.

Recordando una táctica similar utilizada en Mónaco en mayo, cuando se exigía realizar dos paradas en boxes en lugar de una, Sainz calificó la maniobra de "manipulación", mientras que Max Verstappen la comparó con "lanzar plátanos a lo Mario Kart"."

