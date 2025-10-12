Alonso se BURLA del premio oficial de la Fórmula 1

Fernando Alonso fue nombrado “Piloto del día” tras una carrera marcada por comentarios candentes en el intercomunicador y un inesperado séptimo puesto, y eso lo ha llevado a mofarse un poco del premio.

Muchos se preguntan cuál fue el motivo de tan sorprendente elección, y sus dichosos intercambios verbales no hicieron más que alimentar la polémica. El propio piloto español se muestra desconcertado con la decisión.

El piloto del día es un galardón oficial de la Fórmula 1 que se introdujo en 2016. No se premia al ganador de la carrera ni al que posee el auto más veloz, sino al que, según la afición, ha superado los desafíos de la forma más admirable.

El Gran Premio de Singapur fue ganado por George Russell, quien solo reunió el 16,4 % de los votos, mientras que Fernando Alonso, a pesar de haber finalizado en la séptima posición, se impuso en la votación.

Comentarios en el intercomunicador

La verdadera cuestión es si su reconocimiento se debe a su desempeño en pista o a las observaciones que realizó a través del intercomunicador. Una vez más, el español disfrutó a su manera: “Si me hablas en cada vuelta, apagaré mi radio”, comentó a su ingeniero. Tras un intenso duelo con Isack Hadjar, Alonso no se contuvo: “Un trofeo para el héroe de la carrera. Perdimos cinco segundos detrás del protagonista. ¡Felicidades!”, dijo de forma sarcástica.

El piloto tampoco dudó en descargar críticas contra Lewis Hamilton: “No puedo creerlo. ¿Es seguro conducir sin frenos? Debería haber acabado en la séptima posición. A veces quieren descalificarme por no tener espejos laterales, pero si voy sin frenos, todo está bien.”

Al final, Alonso fue recompensado con su séptimo puesto y el título de “Driver Of The Day”. Sobre este reconocimiento, se mostró bastante sorprendido: “En la Fórmula 1 no se ven nuestras carreras. A veces partes en la vigésima posición y terminas sexto, mientras que el ‘Driver Of The Day’ es alguien que sale primero y finaliza tercero. La verdad, estoy sorprendido”, declaró a los medios españoles.

