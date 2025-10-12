La F1 deja claro el VERDADERO valor de Colapinto para Alpine

Lawrence Barretto ha señalado cómo se puede determinar la gran mejora de Franco Colapinto en la temporada.

El analista oficial de la cadena que transmite la Fórmula 1 ha aprovechado para emitir un juicio sobre la forma en la que el piloto argentino se ha ido ganando los galones de confianza de parte de Alpine, aunque a ojos de algunos aficionados no sea del todo entendible.

“Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado para Alpine, pero eso se debe más al rendimiento del coche que al talento del piloto", explicó el analista de F1TV.

"En situaciones como estas, la única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando", complementó Barretto.

"Creo que hemos visto que se ha estabilizado y se ha calmado un poco. Ya le ha tomado la medida a Pierre en las últimas dos o tres carreras, así que está a su altura, lo cual es bueno”, finalizó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

