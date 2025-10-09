F1 Hoy: Así cambió Sainz su suerte en Williams; Colapinto recibe visto bueno de Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 9 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
James Vowles ha hablado de como algunas situaciones con Carlos Sainz no funcionaron de la mejor manera al inicio de su aventura con Williams. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso parece que tendrá un nuevo compañero en Aston Martin a partir de la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Steve Nielsen ha dejado grandes palabras en lo que respecta al futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Graeme Lowdon ha dejado claras las aspiraciones de Cadillac para las primeras carreras de la temporada 2026, en algo que no son buenas noticias para Checo Pérez. ::: LEER MÁS
James Vowles ha hablado de cómo una charla con Carlos Sainz fue lo que cambió todo en la dinámica dentro de sus resultados en Williams. ::: LEER MÁS
