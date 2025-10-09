close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Así cambió Sainz su suerte en Williams; Colapinto recibe visto bueno de Alpine

F1 Hoy: Así cambió Sainz su suerte en Williams; Colapinto recibe visto bueno de Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 9 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

James Vowles ha hablado de como algunas situaciones con Carlos Sainz no funcionaron de la mejor manera al inicio de su aventura con Williams. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso parece que tendrá un nuevo compañero en Aston Martin a partir de la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen ha dejado grandes palabras en lo que respecta al futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claras las aspiraciones de Cadillac para las primeras carreras de la temporada 2026, en algo que no son buenas noticias para Checo Pérez. ::: LEER MÁS

James Vowles ha hablado de cómo una charla con Carlos Sainz fue lo que cambió todo en la dinámica dentro de sus resultados en Williams. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4962 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
Alpine

La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 hour ago
CONFIRMADO: Franco Colapinto, en LISTA de Red Bull
Alpine

CONFIRMADO: Franco Colapinto, en LISTA de Red Bull

  • 2 hours ago
F1 Colapinto Hoy: Fecha de su renovación; Más sobre su fichaje con Red Bull
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Fecha de su renovación; Más sobre su fichaje con Red Bull

  • hace 10 minutos
¡Aseguran que Checo Pérez es el MAESTRO de Carlos Sainz!
Cadillac

¡Aseguran que Checo Pérez es el MAESTRO de Carlos Sainz!

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Así cambió Sainz su suerte en Williams; Colapinto recibe visto bueno de Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Así cambió Sainz su suerte en Williams; Colapinto recibe visto bueno de Alpine

  • Ayer 20:00
Ferrari, con la mira en FICHAR a la ESTRELLA de Red Bull
Ferrari

Ferrari, con la mira en FICHAR a la ESTRELLA de Red Bull

  • Ayer 19:53
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x