Las palabras de Cadillac que afectan SERIAMENTE a Checo en su regreso a F1

Graeme Lowdon ha dejado claras las aspiraciones de Cadillac para las primeras carreras de la temporada 2026, en algo que no son buenas noticias para Checo Pérez.

Cadillac tendrá una alineación de pilotos conformada por Checo y Valtteri Bottas en su temporada de debut en la F1, por lo que dejaron totalmente de lado la idea de poner pilotos novatos en un monoplaza.

Sin embargo, eso no garantiza resultados inmediatos, ya que al entrar como escudería nueva a la categoría, habrá mucho por trabajo que hacer para ponerse al corriente de los demás equipos.

En palabras recogidas por Sports Illustrated, Lowdon habló sobre los motivos para sustentar la elección de pilotos de la escudería en su entrada a la categoría reina.

"Es difícil, realmente difícil llegar competitivo a Australia. La gente ciertamente subestima la tarea. Esto es la Fórmula 1, la cúspide del automovilismo mundial. Lo que estamos tratando de hacer es increíblemente complejo", explicó Graeme Lowdon.

"Imagino que nuestro trabajo consiste en tratar de dar la impresión de que es fácil, y si parece fácil, entonces la gente tiende a subestimar la tarea. Tenemos mucho respeto por los otros equipos actualmente involucrados en la F1", finalizó el jefe de Cadillac.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

