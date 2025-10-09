¡Cambios en Aston Martin! Alonso tendría NUEVO compañero como piloto

Fernando Alonso parece que tendrá un nuevo compañero en Aston Martin a partir de la siguiente temporada.

Yuki Tsunoda consiguió su mejor resultado con Red Bull Racing en Azerbaiyán, aunque en el Gran Premio de Singapur volvió a salir sin sumar puntos.

Esto ha reavivado las dudas sobre su futuro en la escudería de la bebida energética. ¿Se quedará en Red Bull, pasará a su escudería hermana Racing Bulls o encontrará un hueco en Aston Martin?

Cada fin de semana Tsunoda da dos pasos adelante y uno atrás. El sábado no pudo salir de la última posición en Q2 y, tras la doble descalificación de Williams, arrancó desde la posición 13 en el circuito urbano de Marina Bay.

"Simplemente carecemos de agarre y no entiendo la razón. En cada sesión los tiempos fueron inconsistentes respecto al agarre que esperaba. Es muy extraño; no debería ser tan difícil conseguirlo", manifestó el piloto japonés a Viaplay tras la clasificación. En la carrera, su avance fue mínimo y finalizó doceavo.

¿Aceptará Tsunoda el cambio al equipo hermano?

Según casi todos los rumores, Isack Hadjar pasará de Racing Bulls a Red Bull, mientras que Arvid Lindblad se unirá a Racing Bulls como compañero de equipo de Lawson, explica Vincent Bruins para el GPFans Raceteam.

"Sin embargo, no me sorprendería que se intercambiaran a Tsunoda y Hadjar, permitiendo así que Tsunoda regrese a Racing Bulls. Siempre es posible hacer cambios a mitad de temporada si Hadjar no rinde como se espera. Queda la incógnita de si Tsunoda aceptará este movimiento, sobre todo en su quinto año en la Fórmula 1, situación comprensible si prefiere no retroceder de Red Bull a Racing Bulls."

"Por otro lado, no hay espacio en la parrilla y es poco probable que se mude a Alpine o algo similar", continúa el comentario. "La única opción sería que actuara como piloto de reserva para Aston Martin. Este equipo se perfila como una escudería fábrica de Honda, y Tsunoda siempre ha tenido una fuerte conexión con ellos.

Además, se prevé que se abra un hueco, ya que Felipe Drugovich podría marcharse —aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se baraja que se dedique a la Fórmula E, situación que suele coincidir con algún Gran Premio—. Aunque Stoffel Vandoorne sigue en la lista, su prolongada ausencia en la F1 podría hacer que prefieran a Tsunoda como tercer piloto."

