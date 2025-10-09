Williams ROMPE EL SILENCIO sobre la suerte de Sainz en la temporada

James Vowles ha hablado de como algunas situaciones con Carlos Sainz no funcionaron de la mejor manera al inicio de su aventura con Williams.

Sainz comenzó muy por detrás en la relación de resultados de Williams respecto a su compañero de equipo, Alex Albon, al inicio de la temporada, aunque esto tuvo ciertos factores que no ayudaron.

En palabras para Motorsport.com, el jefe de Williams estableció clara la situación del español.

Después de más de media temporada, Carlos logró el primer podio para Sainz en la tempora, justificando la confianza de Williams en él.

"Creo que un fin de semana ideal habría sido un séptimo u octavo siendo realista. En "Si miras las carreras y las estadísticas, fueron 11 de 19 en las que tuvo algún tipo de incidente", expresó Vowles.

"Ni él ni yo creemos en la mala suerte. Es difícil describir lo que ha salido mal, pero la mala suerte, en mi opinión, se crea a uno mismo. Puedes hacer suficiente preparación para mitigar o evitar gran parte de ella", finalizó Vowles.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

