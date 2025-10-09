¡MÁGICO! Vowles revela cómo CAMBIÓ los resultados de Sainz en Williams
¡MÁGICO! Vowles revela cómo CAMBIÓ los resultados de Sainz en Williams
James Vowles ha hablado de cómo una charla con Carlos Sainz fue lo que cambió todo en la dinámica dentro de sus resultados en Williams.
Sainz comenzó muy por detrás en la relación de resultados de Williams respecto a su compañero de equipo, Alex Albon, al inicio de la temporada, aunque esto tuvo ciertos factores que no ayudaron.
En palabras para Motorsport.com, el jefe de Williams estableció la situación del español.
"Simplemente tuvimos una charla muy honesta sobre lo que había salido mal, cómo mitigarlo y también sobre lo que había ido bien. Hay tantas cosas que él ha aportado al equipo", desveló Vowles.
"Y cuando empezamos a repasarlo, casi se podía ver un peso levantarse de sus hombros, porque no me preocupa el ahora. Estamos aquí por una visión a largo plazo y por el rendimiento conjunto, y llegará. Estoy muy seguro de que llegará. Lo que él tiene es rendimiento. Si no lo tuviera, tendríamos un gran problema", finalizó Vowles.
Relacionado: URGENTE: Decisión de la FIA con castigo para Kimi Antonelli
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
¡Destapan PROBLEMAS DE SALUD para Kimi Antonelli!
- hace 4 minutos
El momento en el que Colapinto CONVENCIÓ a Alpine de su futuro
- hace 41 minutos
¡MÁGICO! Vowles revela cómo CAMBIÓ los resultados de Sainz en Williams
- 2 hours ago
Williams ROMPE EL SILENCIO sobre la suerte de Sainz en la temporada
- 3 hours ago
¡Cambios en Aston Martin! Alonso tendría NUEVO compañero como piloto
- Hoy 15:00
F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin
- Hoy 12:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre