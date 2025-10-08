close global

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Sainz revela retiro de Alonso ; Franco Colapinto ya tiene fecha para renovar

F1 Hoy: Sainz revela retiro de Alonso ; Franco Colapinto ya tiene fecha para renovar

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez y su regreso con Cadillac en un motor Ferrari provocan muchas dudas dentro de Williams sobre su verdadero rendimiento. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto y la renovación de su contrato con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya parece tener fecha de anuncio. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas reconoció que buscaría copiar lo hecho por Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha dejado un mensaje muy importante que impacta en el posible retiro de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Se hizo ruido sobre un supuesto choque de Sergio Pérez en el simulador de Cadillac y ahora ha salido un poco más de información al respecto. ::: LEER MÁS

