Se hizo ruido sobre un supuesto choque de Sergio Pérez en el simulador de Cadillac y ahora ha salido un poco más de información al respecto.

Gracias al reporte de José Antonio Cortés, periodista de ESPN, hemos podido conocer un poco más sobre la realidad de este "incidente" que se exageró en redes sociales.

"El simulador es una herramienta para hacer prueba-error, nueva prueba-error, hasta encontrar el límite o el desempeño deseado y luego, incluso, mejorarlo. Creer que es relevante decir que un piloto “chocó” en el simulador es como creer que es noticioso decir que un pitcher tiró una bola fuera de la zona de strike en una práctica.

"Por ello, Checo Pérez deberá subir más veces al simulador y experimentar todo tipo de circunstancias, al límite para encontrar el rendimiento óptimo mecánica y aerodinámicamente hablando", comentó.

Relacionado: ¡Checo Pérez provoca MIEDO en Carlos Sainz y Williams!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!