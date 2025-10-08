¡Checo Pérez provoca MIEDO en Carlos Sainz y Williams!
Sergio Pérez y su regreso con Cadillac en un motor Ferrari provocan muchas dudas dentro de Williams sobre su verdadero rendimiento.
Hablando sobre la temporada 2026, el jefe de equipo de Carlos Sainz dijo lo siguiente en el podcast BeyondTheGrid: "Es una conversación interesante en el paddock porque nadie lo sabe. Son solo los hechos.
"No es que todos los fabricantes de unidades de potencia se reúnan con sus mejores bazas y digan: "Vale, estoy aquí en potencia, estoy aquí en electricidad, estoy aquí en peso, estoy aquí en eficiencia de refrigeración".
"Mercedes siempre ha tenido buenos resultados con los cambios de normativa, porque se adelantan a los acontecimientos e invierten con anticipación. De eso no hay duda. Pero la realidad es que no sabemos qué tiene Ferrari ni qué tiene Honda.
"Es una completa incógnita en este momento. Así que estoy muy satisfecho con el trabajo que, según decimos, han hecho con la preparación y el desarrollo, pero hasta que se apaguen las luces en Australia, nadie lo sabe", señaló.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
