¡Valtteri Bottas quiere COPIAR a Checo Pérez!

Valtteri Bottas reconoció que buscaría copiar lo hecho por Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En una entrevista con Crash.net, el compañero de equipo de Checo reveló lo siguiente sobre sus planes para las próximas semanas: “Creo que Mercedes y Cadillac hablarán sobre el simulador.

“Pero ya visité las instalaciones de Silverstone; solo eché un vistazo rápido. Cosas así. Así que sí, haré algunas cosas. La verdad es que no esperaba que todo fuera tan avanzado. Pero supongo que empezaron hace bastante tiempo.

“Obviamente, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero lo que he visto hasta ahora ha sido impresionante y me da más confianza para el futuro”, mencionó el finlandés.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

