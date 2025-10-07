close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso lanza rabieta por culpa de Hamilton; Colapinto sufre en Alpine

F1 Hoy: Alonso lanza rabieta por culpa de Hamilton; Colapinto sufre en Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso protagonizó una arenga cargada de improperios contra Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Singapur, reavivando la intensa rivalidad entre ambos pilotos. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, aunque las condiciones no sean las mejoras. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4841 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: El factor diferencial para llegar a Cadillac; Sainz se inspira en él
Formula 1

Checo Pérez Hoy: El factor diferencial para llegar a Cadillac; Sainz se inspira en él

  • hace 1 minuto
El factor DIFERENCIAL para la llegada de Checo a Cadillac
Formula 1

El factor DIFERENCIAL para la llegada de Checo a Cadillac

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso lanza rabieta por culpa de Hamilton; Colapinto sufre en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso lanza rabieta por culpa de Hamilton; Colapinto sufre en Alpine

  • 3 hours ago
¡INMENSO para Checo! El dato que revela la jerarquía de Cadillac en F1
Cadillac

¡INMENSO para Checo! El dato que revela la jerarquía de Cadillac en F1

  • Ayer 23:00
Sainz se INSPIRÓ en Checo para el éxito del GP de Singapur
Formula 1

Sainz se INSPIRÓ en Checo para el éxito del GP de Singapur

  • Ayer 22:00
F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x