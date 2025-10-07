F1 Hoy: Alonso lanza rabieta por culpa de Hamilton; Colapinto sufre en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso protagonizó una arenga cargada de improperios contra Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Singapur, reavivando la intensa rivalidad entre ambos pilotos. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, aunque las condiciones no sean las mejoras. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

