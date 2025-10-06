Colapinto, resignado a la INEPTITUD de Alpine

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla.

La situación dentro de Alpine se ha vuelto lamentable, ya que no solo no mejoran, sino que parece empeorar el rendimiento del monoplaza.

Después de una carrera en Singapur donde volvió a demostrar ser más rápido que Pierre Gasly, el semblante del argentino aún así lució desanimado y decepcionado por no poder aspirar a la zona de puntos.

"Una carrera muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada, así que una carrera mala y lenta", reveló desolado Colapinto al finalizar la carrera.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

