Alonso lanza una FURIOSA rabieta contra Hamilton

Fernando Alonso protagonizó una arenga cargada de improperios contra Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Singapur, reavivando la intensa rivalidad entre ambos pilotos.

El español no dudó en expresar su enfado y descontento tras las acciones de su rival en pista. Hamilton inició la carrera con un ritmo impresionante gracias al agarre de sus neumáticos blandos, adelantando a su compañero Charles Leclerc y persiguiendo a Kimi Antonelli.

Sin embargo, en el tramo final del Gran Premio de Singapur su velocidad se vio notablemente afectada. Se supo que Hamilton sufrió un problema en los frenos durante la última vuelta, lo que redujo su ventaja de 30 segundos a tan solo cuatro décimas de segundo, permitiendo que Alonso se acercara peligrosamente.

Debido a estos inconvenientes, el británico se desvió y excedió los límites de la pista en las curvas 2, 5, 16 y 17, acumulando cuatro infracciones en total. Esta situación le costó una penalización de cinco segundos. La violación de las normas enfureció a Alonso, quien descargó su frustración a través de la radio del equipo con un lenguaje sumamente contundente.

Alonso no está contento con Hamilton en Singapur

En el programa "Ted’s Notebook" de Sky Sports F1, el experto y presentador Ted Kravitz relató la contundente declaración de Alonso. Según Kravitz, el piloto dijo por radio:

"¡Jodido infierno, tío! No lo puedo creer. Sí, lo sabía. ¡No lo puedo creer, en serio! ¿Es seguro conducir sin frenos?"

El ingeniero de Aston Martin intentó justificar la situación diciendo: "Estamos revisando los límites de la pista y demás; hay cierto margen... Aunque en realidad es posición P8, así que una buena recuperación." A lo que Alonso replicó: "Pues debería estar en P7. No se puede conducir como si estuvieras solo en la pista. Ayer no se respetó la bandera roja y hoy tienen la pista desierta para ellos."

El episodio tuvo lugar durante la sesión de FP3, cuando Liam Lawson se accidentó con su Racing Bulls, obligando a detener la práctica mediante una bandera roja.

Posteriormente, Hamilton fue sometido a investigación por no haber reducido la velocidad durante las condiciones de bandera roja, aunque los comisarios concluyeron que no era necesario tomar medidas adicionales, ya que el piloto mantuvo el control total de su monoplaza.

Sin embargo, las infracciones en cuanto a los límites de pista fueron evaluadas de manera más severa. El británico recibió una penalización de cinco segundos que lo obligó a descender de la séptima a la octava posición, mientras que Alonso fue promovido a la séptima, situación que probablemente calmó al furioso español.

