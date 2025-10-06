Alonso explica el mayor RETO de su labor en Aston Martin

Fernando Alonso ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, aunque las condiciones no sean las mejoras.

Alonso ha logrado montar un carrerón en el Gran Premio de Singapur, lo cual le valió para terminar en la séptima posición de la carrera, logrando una gran remontada con rebases importantes en la parte final de la carrera.

Tras conseguir esos 6 puntos en la carrera, Alonso valoró mucho lo que ha tenido que hacer Aston Martin para conseguir cada uno de sus puntos.

"La carrera difícil como esperábamos y bueno, como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año, hay que sufrirlos, lucharlos, pelearlos, entrar en el barro por ellos, intentar pescar lo que se pueda", explicó Alonso después de la carrera.

Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!