Alonso y Sainz logran increíble remontada en el GP de Singapur; Checo pierde importantes aliados
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 5 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha perdido a dos grandes aliados de cara a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Diego Mejía y Luis Manuel López. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Singapur demostró de nuevo el dominio que George Russell es el hombre indicado para Mercedes y puede ganar carreras dominantes tras una monótona carrera mientras le siguieron Max Verstappen y Lando Norris para completar el podio. ::: LEER MÁS
Uno de los mayores logros de Checo Pérez y de Carlos Sainz han dejado claro el motivo por el cual el español no pudo tener el éxito esperado este año en el Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Una sanción de última hora sobre Lewis Hamilton ha beneficiado a Fernando Alonso, permitiéndole escalar una posición más en el Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha logrado subir a la séptima posición después de la sanción a Lewis Hamilton, por lo que revela un poco de cómo fue que le informaron en la carrera. ::: LEER MÁS
