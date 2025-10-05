El regreso de Checo a F1 sufre un GOLPE al perder a dos importantes aliados

Checo Pérez ha perdido a dos grandes aliados de cara a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Diego Mejía y Luis Manuel López.

Tras la catástrofe y colapso de Fox Sports México, que ha perdido los derechos de transmisión de la categoría reina por falta de pagos del consorcio comandado por Grupo Lauman, después de muchos años de transmitir el deporte motor.

Entre los grandes pilares de Fox Sports México en lo relacionado al automovilismo, Mejía y López llegaron a ser muy cercanos a Pérez y su entorno, por lo que el nuevo paso a Televisa los ha dejado sin lugar en la cobertura dentro de la Fórmula 1.

Quedará esperar a ver si entre los refuerzos de Televisa como nueva casa de la Fórmula 1 para México puede darse la contratación de estos dos periodistas, pero de entrada, Checo se ha quedado sin dos fuertes aliados para 2026.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

