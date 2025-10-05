ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

Una sanción de última hora sobre Lewis Hamilton ha beneficiado a Fernando Alonso, permitiéndole escalar una posición más en el Gran Premio de Singapur.

Después de un carrerón de Alonso en Marina Bay, donde además fue seleccionado como piloto del día en la carrera, al terminar la carrera le ha llegado una enorme noticia al español.

En la vuelta final de la carrera, Hamilton se quedó sin frenos, por lo que incurrió en repetidas ocasiones en salirse de los límites de pista, buscando así poder terminar la carrera de manera segura.

Sin embargo, esas acciones del británico le hicieron acreedor a una sanción de cinco segundos, lo suficiente para hacerlo perder la séptima posición y así hacerla pasar a manos de Fernando Alonso, que con ello suma aún más puntos en el día.

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

