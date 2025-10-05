close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso and Lewis Hamilton

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Lewis Hamilton

Una sanción de última hora sobre Lewis Hamilton ha beneficiado a Fernando Alonso, permitiéndole escalar una posición más en el Gran Premio de Singapur.

Después de un carrerón de Alonso en Marina Bay, donde además fue seleccionado como piloto del día en la carrera, al terminar la carrera le ha llegado una enorme noticia al español.

En la vuelta final de la carrera, Hamilton se quedó sin frenos, por lo que incurrió en repetidas ocasiones en salirse de los límites de pista, buscando así poder terminar la carrera de manera segura.

Sin embargo, esas acciones del británico le hicieron acreedor a una sanción de cinco segundos, lo suficiente para hacerlo perder la séptima posición y así hacerla pasar a manos de Fernando Alonso, que con ello suma aún más puntos en el día.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4804 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión

  • hace 25 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
Formula 1

Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada

  • Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
Formula 1

Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine

  • 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
Ferrari

Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x