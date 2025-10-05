Hamilton es EXHIBIDO por Alonso ante la FIA

Fernando Alonso ha logrado subir a la séptima posición después de la sanción a Lewis Hamilton, por lo que revela un poco de cómo fue que le informaron en la carrera.

Alonso ha logrado establecer su remontada después de una épica estrategia donde a diferencia de todos los demás pilotos, él no utilizó el neumático duro, sino los blandos y el medio.

Esto le permitió escalar muchas posiciones en la segunda parte de la carrera y con ello subir hasta la octava posición, donde después, gracias a la sanción sobre Hamilton, pudo terminar finalmente en séptimo.

"Me dijeron del problema de Hamilton a unas vueltas del final y acabé como a una décima de él, hice una pequeña rabia ahí, pero al mismo tiempo pues fue investigado por track limits porque con o sin frenos no puedes saltarte la pista, aunque él siempre tiene un poco de tolerancia, hoy es un poco menos"

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

