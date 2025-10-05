El logro de Checo que CONDENÓ el GP de Singapur para Sainz
El logro de Checo que CONDENÓ el GP de Singapur para Sainz
Uno de los mayores logros de Checo Pérez y de Carlos Sainz han dejado claro el motivo por el cual el español no pudo tener el éxito esperado este año en el Gran Premio de Singapur.
Checo, al igual que otros pilotos que han sido ganadores de la carrera disputada anualmente en el circuito de Marina Bay, entre ellos el propio Sainz, comparten un elemento común, liderar la carrera prácticamente de inicio a fin.
Checo, Sainz y Lando Norris en las temporadas 2022, 2023 y 2024 levantaron el trofeo de primer lugar en esta carrera, lo cual levanta mucho mayor importancia al hecho de que los autos Williams fueran descalificados en la clasificación para el Gran Premio.
El hecho de que Sainz fuera enviado hasta el fondo de la parrilla para la carrera, condenó cualquier aspiración posible durante el fin de semana y evitándole replicar el podio de la carrera anterior.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
