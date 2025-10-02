F1 Hoy: Alonso revela problemas competitivos; Colapinto da contundente juicio sobre Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 2 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
La FIA ha exigido ciertos cambios en los equipos para el Gran Premio de Singapur, esto por las condiciones de la pista, lo cual ha empezado por el uso de trajes de refrigeración, y Carlos Sainz no parece muy convencido de su efectividad. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha dejado claro como se siente respecto a su carrera, y lo que necesita Aston Martin para un buen resultado en el Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha reconocido algunos de los retos que tendrá que enfrentar en el Gran Premio de Singapur, empezando por el calor intenso. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto no ha dudado en dar un contundente juicio sobre lo que le espera con Alpine este fin de semana en Singapur y los alcances del monoplaza en la pista de Marina Bay. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 2 de Octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Singapur. ::: LEER MÁS
