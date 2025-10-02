¡Fuertes declaraciones! Sainz DUDA de las medidas de seguridad de la FIA para el GP de Singapur

La FIA ha exigido ciertos cambios en los equipos para el Gran Premio de Singapur, esto por las condiciones de la pista, lo cual ha empezado por el uso de trajes de refrigeración, y Carlos Sainz no parece muy convencido de su efectividad.

Sainz quiere repetir el podio conseguido la carrera anterior en Azerbaiyán, pero para eso, enfrentará un reto muy complicado en Singapur, las altas temperaturas de la pista.

De acuerdo a las palabras del español, el uso de estos trajes, pudiera no abarcar siquiera la duración de la carrera completa.

"Creo que los equipos están consiguiendo que funcione cada vez mejor cada vez que lo usamos. Al principio, lo teníamos que hacer funcionar más o menos durante media hora. Espero que ahora todo el sistema pueda funcionar al menos una hora. Es una carrera de dos horas, pero he estado diez veces en Singapur", expresó el español.

"Si se rompe o no funciona, no me preocupa. Correré la carrera y saldré fresco, como siempre, pero si funciona, mejor, porque así se sufre menos", finalizó en palabras para Marca.

Relacionado: Carlos Sainz recibe TERRIBLES noticias para su FUTURO

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!