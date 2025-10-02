Los factores DIFERENCIALES para Sainz en el GP de Singapur

Carlos Sainz ha reconocido algunos de los retos que tendrá que enfrentar en el Gran Premio de Singapur, empezando por el calor intenso.

Sainz quiere repetir el podio conseguido la carrera anterior en Azerbaiyán, pero para eso, enfrentará un reto muy complicado en Singapur, las altas temperaturas de la pista.

De acuerdo a las palabras del español, factores como la humedad y el calor serán parte definitiva de los resultados de la carrera del siguiente domingo.

"Creo que puede haber 29 grados, pero la humedad se siente dentro del coche y aquí fuera, lo que genera una percepción de calor mucho mayor. Así que creo que son esos dos valores, al sumarlos, los que nos permiten correr mejor".

"Creo que solo el calor no es tan malo para nosotros. Lo tenemos, por ejemplo, en Hungría, donde hace mucho calor, pero no hay humedad. La humedad por sí sola no es tan mala si no hace demasiado calor", finalizó en palabras para Marca.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

